raid israeliani nel sud del libano

L’esercito israeliano ha lanciato un avvertimento agli abitanti di Taybeh e Tayr Debba, due località nel sud del Libano, anticipando attacchi imminenti contro «le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah ». L’allerta, diffusa dal portavoce militare in arabo e accompagnata da mappe dettagliate, ha invitato i residenti degli edifici «utilizzati da Hezbollah» ad «evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri» per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito, l’obiettivo sarebbe quello di contrastare i tentativi della milizia libanese di «ricostruire le sue attività nella zona». 🔗 Leggi su Lettera43.it

