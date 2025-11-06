L’esercito israeliano ha lanciato un avvertimento agli abitanti di Taybeh e Tayr Debba, due località nel sud del Libano, anticipando attacchi imminenti contro «le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah ». L’allerta, diffusa dal portavoce militare in arabo e accompagnata da mappe dettagliate, ha invitato i residenti degli edifici «utilizzati da Hezbollah» ad «evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri» per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito, l’obiettivo sarebbe quello di contrastare i tentativi della milizia libanese di «ricostruire le sue attività nella zona». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Raid israeliani nel sud del Libano