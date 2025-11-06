Raid israeliani nel sud del Libano
L’esercito israeliano ha lanciato un avvertimento agli abitanti di Taybeh e Tayr Debba, due località nel sud del Libano, anticipando attacchi imminenti contro «le infrastrutture militari terroristiche di Hezbollah ». L’allerta, diffusa dal portavoce militare in arabo e accompagnata da mappe dettagliate, ha invitato i residenti degli edifici «utilizzati da Hezbollah» ad «evacuarli immediatamente e allontanarsi di almeno 500 metri» per motivi di sicurezza. Secondo quanto riferito, l’obiettivo sarebbe quello di contrastare i tentativi della milizia libanese di «ricostruire le sue attività nella zona». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo i raid israeliani, torna fragile il cessate il fuoco a Gaza. P. Romanelli: “La gente è esausta, resistiamo nel deserto delle rovine” Dopo un’ondata di raid aerei israeliani nella Striscia di Gaza durante la notte e questa mattina, è tornato in vigore il cessate il fu - facebook.com Vai su Facebook
Guerra a #Gaza, nei raid israeliani sulla Striscia uccisi 104 palestinesi, 46 sono bambini Le news in diretta - X Vai su X
Raid israeliani nel sud del Libano - I raid aerei hanno interessato tre centri abitati, tra cui Tayba, Tayr Debba e Aita al- Secondo lettera43.it
Raid Israeliano nel sud del Libano: “Hezbollah riattiva le sue basi”. Vaticano, Papa Leone XIV accoglie Abu Mazen: “Perseguire obiettivo dei Due Stati” - Raid aerei nel Libano meridionale tra i villaggi di Toura e Aabbasiyyeh, nel distretto di Tiro. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Libano: forze Israele, attacchi in corso contro obiettivi Hezbollah nel sud - Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno iniziato una serie di attacchi contro obiettivi militari del movimento sciita libanese ... Scrive agenzianova.com