Raccolta Occhiali Usati | a te non servono altri non vedono

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Lions Club Avellino Host i nsieme al Lions Club Avellino Principato Ets e al Leo Club Irpinia si prodigano per raccogliere gli occhiali e poterli donare a chi ne ha più bisogno e non può permettersi di acquistarne nuovi. Ieri sera i tre club avellinesi, presieduti rispettivamente da Ernesto Del Giudice, Giovanni Preziosi e Francesca Rita Nunziante, si sono incontrati per avviare la raccolta presso la sede della Fabbrica Italiana Occhiali by Eureka Ottica di Via Pescatori. La raccolta terminerà il 30 giugno 2026. Gli occhiali, una volta raccolti, vengono inviati al Centro Nazionale Lions di Chivasso che provvederà alla sistemazione e catalogazione, per poi reinviarli per la distribuzione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raccolta Occhiali Usati: a te non servono, altri non vedono

