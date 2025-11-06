Quando sarà la prossima puntata del Grande Fratello? Perché stasera non va in onda

Milano, 6 novembre 2025 - Edmond Dantes scalza il Grande Fratello dalla Prima serata del giovedì su Canale 5. Oggi, giovedì 6 novembre, andrà in onda ‘Il conte di Montecristo’ e salta quindi il raddoppio della puntata del reality show condotto da Simona Ventura. La decisione di Mediaset, quindi, sembra ormai presa in maniera definitiva: i due appuntamenti settimanali con il Gf non funzionano. Questo ha anche un altro significato: per ora non c’è l’intenzione chiara di una chiusura anticipata del programma. Sono ancora troppi, infatti, i concorrenti in Casa e quindi sarebbero necessarie numerose puntate per arrivare a una dinamica di gioco che sia credibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

