Quando inizia il processo al 18enne accusato di aver istigato il suicidio di Andrea Prospero | la data e le accuse

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo gennaio inizierà a Perugia il processo al 18enne romano accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, lo studente di Ingegneria Informatico trovato morto in un appartamento del capoluogo umbro. Secondo l’accusa, avrebbe incoraggiato il gesto estremo e suggerito le modalità tramite chat su Telegram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

inizia processo 18enne accusatoQuando inizia il processo al 18enne accusato di aver istigato il suicidio di Andrea Prospero: la data e le accuse - Il prossimo gennaio inizierà a Perugia il processo al 18enne romano accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, lo studente di Ingegneria Informatico ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inizia Processo 18enne Accusato