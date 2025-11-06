Quando inizia il processo al 18enne accusato di aver istigato il suicidio di Andrea Prospero | la data e le accuse
Il prossimo gennaio inizierà a Perugia il processo al 18enne romano accusato di aver istigato al suicidio Andrea Prospero, lo studente di Ingegneria Informatico trovato morto in un appartamento del capoluogo umbro. Secondo l’accusa, avrebbe incoraggiato il gesto estremo e suggerito le modalità tramite chat su Telegram. 🔗 Leggi su Fanpage.it
