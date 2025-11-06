Protesta dei farmacisti davanti alla Prefettura in 200 scioperano per il rinnovo del Contratto nazionale

Riminitoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì (6 novembre) hanno incrociato le braccia per l’intero turno di lavoro oltre l’80% dei dipendenti delle farmacie private in provincia di Rimini, a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

