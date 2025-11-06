Prosegue la collaborazione tra DAZN e la Carta Giovani

Sportintv.eu | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

prosegue la collaborazione tra dazn e la carta giovani

© Sportintv.eu - Prosegue la collaborazione tra DAZN e la Carta Giovani

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Prosegue Collaborazione Dazn Carta