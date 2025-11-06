Prosegue la collaborazione tra DAZN e la Carta Giovani
DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età . L'articolo proviene da Sport in TV. 🔗 Leggi su Sportintv.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
? Prosegue la collaborazione tra SEA Milan Airports e l’Istituto Andrea Ponti di #Gallarate per formare i professionisti dell’aviazione del futuro. A due anni dall’inaugurazione della prima scuola in aeroporto d’Italia, prende ufficialmente il via il terzo anno del p - facebook.com Vai su Facebook