Stoccarda-Feyenoord è una partita valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Al momento sia Stoccarda che Feyenoord sarebbero clamorosamente fuori anche dai playoff di Europa League. Due squadre che per quello che è il loro valore, invece, e vedendo tutte le altre che sono impegnate in questa manifestazione, dovrebbero essere in alto in classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ma quando si comincia male, si sa, poi è complicato risalire perché subentrano diversi fattori che vanno oltre a quelle che sono le normali qualità tecniche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Stoccarda-Feyenoord: sarà l’ottava volta nella storia