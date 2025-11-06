Pronostici Conference League 6 novembre ore 21 | 00 | una combo da provare

Conference League, il match da attenzionare è quello tra Crystal Palace e AZ Alkmaar, entrambi a quota tre punti dopo le prime due giornate. Le coppe europee, si sa, di energie ne tolgono parecchie. E questo può rappresentare un problema anche per quelle squadre che non sono abituate a giocare tre volte a settimana e ad un calendario così fitto. Se ne è accorto il Crystal Palace, sgambettato a sorpresa nell’ultima giornata dai ciprioti dell’AEK Larnaca, capaci addirittura di fare il colpaccio a Londra (0-1). Una doccia fredda per le Eagles di Oliver Glasner, al momento favoriti numero uno per la vittoria della coppa (sì, ci sarebbe pure la Fiorentina ma, alla luce della situazione complicata in casa Viola, i bookmaker, a giudicare dalle quote, danno l’impressione di aver virato sugli inglesi). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

