Pronostici Conference League 6 novembre ore 18 | 45 | successo esterno ad alta quota
Conference League, i ciprioti dell’AEK Larnaca a sorpresa fanno parte del gruppo di squadre ancora a punteggio pieno: terza vittoria nel mirino. I ciprioti dell’ AEK Larnaca hanno lasciato tutti a bocca aperta nell’ultimo turno, andando a vincere a Londra in casa del Crystal Palace, attualmente la favorita numero uno per la vittoria della Conference League. Dopo aver travolto 4-0 il più quotato AZ Alkmaar all’esordio, i gialloverdi si sono presi pure lo scalpo delle Eagles, centrando un successo che probabilmente resterà nella storia del club: a Selhurst Park l’ha decisa un gol di Bajic (0-1) in un match in cui l’AEK ha saputo difendersi egregiamente ed approfittare dei varchi lasciati dal Palace. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
