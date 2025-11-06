Programmi TV giovedì 6 novembre 2025 | serie tv e film

“Noi del rione sanità” su Rai 1, “Il conte di Montecristo” su Canale 5, “Guglielmo Tell” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 6 novembre 2025. La prima serata televisiva di giovedì 6 novembre 2025 offre su Rai 1 la fiction “Noi del Rione Sanità”, un racconto corale ambientato a Napoli che intreccia generazioni e storie di quartiere, mentre su Rai 2 Milo Infante porta in prima serata il suo talk “Ore 14 Sera”, con approfondimenti su attualità e cronaca. Rai 3 punta sulla cultura con “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari, tra ironia e riflessione. Mediaset propone su Canale 5 una nuova trasposizione del classico “Il conte di Montecristo”, mentre Italia 1 sceglie l’adrenalina con la serie action “Paradise City”, con Bruce Willis e John Travolta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

