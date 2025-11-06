Previsioni meteo doppio vortice in arrivo | weekend di maltempo al Centro-Sud
Le prime piogge bagneranno, nella notte tra giovedì e venerdì, la Sardegna, poi attraverseranno il Tirreno e si porteranno verso Sicilia e Sud peninsulare. Interessate anche alcune regioni centrali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sole quasi ovunque ma ancora per poco: le previsioni meteo per giovedì 6 novembre - facebook.com Vai su Facebook
?Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: cielo al mattino irregolarmente nuvoloso con foschie dense sulle pianure più settentrionali, schiarite in pianura nel pomeriggio ?19/21°C Maggiori info https://arpae.it/it/temi-ambientali/meteo… - X Vai su X
Meteo: doppio vortice in arrivo, conseguenze in Italia nel Fine Settimana; parla il meteorologo Tedici - Dopo un periodo mite e soleggiato, tornano le piogge. Segnala ilmeteo.it
Meteo: Vortice Polare in crisi, effetti in Italia già a Dicembre - VORTICE POLARE: COME SI FORMA E COME SI COMPORTA Con l'arrivo dell'Autunno, le regioni artiche e polari iniziano a ricevere meno luce dal Sole; con meno energia solare, le temperature iniziano a scend ... ilmeteo.it scrive
Dall’estate di San Martino al vortice tirrenico, ecco quando: meteo Italia prossimi giorni - it, però il tempo inizierà a cambiare: un vortice proveniente dalla Spagna si approfondirà gradualmente sul Mar di Sardegna, in successivo spostamento ... Da adnkronos.com