Previsioni meteo doppio vortice in arrivo | weekend di maltempo al Centro-Sud

Repubblica.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le prime piogge bagneranno, nella notte tra giovedì e venerdì, la Sardegna, poi attraverseranno il Tirreno e si porteranno verso Sicilia e Sud peninsulare. Interessate anche alcune regioni centrali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Previsioni meteo, doppio vortice in arrivo: weekend di maltempo al Centro-Sud

