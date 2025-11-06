Le prime piogge bagneranno, nella notte tra giovedì e venerdì, la Sardegna, poi attraverseranno il Tirreno e si porteranno verso Sicilia e Sud peninsulare. Interessate anche alcune regioni centrali. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Previsioni meteo, doppio vortice in arrivo: weekend di maltempo al Centro-Sud