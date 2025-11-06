‘Premio allevamento al femminile 2025’ innovazione e inclusione in zootecnia

(Adnkronos) – Presentato da Zoetis Italia, presso il dipartimento di scienze mediche veterinarie dell’università di Bologna, l’evento conclusivo della prima edizione del 'Premio allevamento al femminile'. Il progetto nasce con l’obiettivo di dare visibilità a storie, progetti e percorsi che stanno contribuendo a trasformare il settore zootecnico italiano in una direzione sempre più inclusiva, sostenibile . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

