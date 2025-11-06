Predator | Badlands ha sbalordito James Cameron dopo un’incredibile conversazione con il regista
Il regista di Predator: Badlands, Dan Trachtenberg, ha spiegato come il montaggio finale abbia sbalordito James Cameron dopo un’incredibile conversazione tra i due. La storia di Predator: Badlands porta il franchise in una direzione completamente nuova, concentrandosi su un giovane Yautja caduto in disgrazia di nome Dek, alla ricerca di una famosa bestia da uccidere per dimostrare il suo valore alla famiglia. Il concetto di un Predator come protagonista è unico per il franchise. Ma è un’idea che Trachtenberg è stato incoraggiato da Cameron a perseguire. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Predator: Badlands, i fan sorpresi dal punteggio su Rotten Tomatoes - Le recensioni di Predator: Badlands sono online e il film debutta con un solido 88% su Rotten Tomatoes. Lo riporta msn.com
Predator: Badlands, la recensione: non c'è più la serie B di una volta - Solido ma incolore prodotto industriale, il nuovo capitolo del franchise di Predator è tutto rivolto al fan service e agli entusiasmi da convention. comingsoon.it scrive
Predator: Badlands trionfa sui critici con un debutto strepitoso su Rotten Tomatoes - Predator: Badlands conquista la critica con un debutto strepitoso su Rotten Tomatoes e rilancia la saga action- Riporta cinefilos.it