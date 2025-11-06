Postalesio, 6 novembre 2025 – Da mesi chi investiga sull’attività di spaccio nei boschi lo va affermando: tra le bande di pusher l’asticella si è alzata e pure di parecchio. Le aree boscate dove accamparsi e, da lì, gestire viavai di clienti e relative cessioni non sono più luoghi di fortuna nascosti dalla vegetazione, ma autentiche piazze da difendere ad ogni modo. Anche dalle mire di bande di rivali. Lo sparo. Si arriva così anche al movente del tentato omicidio della notte tra il 5 e il 6 agosto scorso lungo la provinciale 14 nel territorio comunale di Postalesio, quando un trentenne, M. A., rimase gravemente ferito da un colpo di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Postalesio, smascherati i pusher che difendevano la piazza con un mitra dell’ex Urss