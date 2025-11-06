Bergamo. Proseguono con continuità i lavori per la realizzazione della Linea T2, la nuova tramvia che collegherà Bergamo a Villa d’Almè lungo il tracciato dell’ex ferrovia della Valle Brembana. È entrata nel vivo la fase di posa dei binari lungo l’intero tracciato insieme alla realizzazione degli attraversamenti stradali che saranno completati entro marzo 2026, con un impatto limitato sulla viabilità. Dopo la posa dei binari a Bergamo in via Corridoni, via Crocefisso e via Raboni – quest’ultima in riapertura oggi, giovedì 6 novembre – si procederà ora con l’attivazione del cantiere in via Ponte Pietra, in prossimità della futura fermata Bergamo Stadio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Posa dei binari della T2, chiude per 12 giorni un tratto di via Ponte Pietra