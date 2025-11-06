Poker alla Bolivia | l' Italia Under 17 ipoteca i sedicesimi del Mondiale

Dopo il successo sui padroni di casa del Qatar, sudamericani battuti con le reti di Lontani, Inacio, Elimoghale e Pandolfi. Domenica contro il Sudafrica per il primo posto nel girone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Poker alla Bolivia: l'Italia Under 17 ipoteca i sedicesimi del Mondiale

