Plures al via nel 2026 impianto con Ai per il riciclo tessile
(Adnkronos) – Innovazione e sostenibilità si incontrano nel cuore del distretto pratese. In occasione di Ecomondo, Lorenzo Perra, presidente di Plures, multiutility toscana attiva nei settori ambiente, energia e acqua, ha annunciato che dal 1° dicembre inizierà la posa delle linee impiantistiche del Textile Hub di Prato, il primo impianto in Italia a utilizzare intelligenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Oltre cento ragazze e ragazzi delle classi prime della Scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini” di Montespertoli sono stati protagonisti della prima visita didattica all’impianto di Casa Sartori, organizzata da Plures Alia e Comune di Montespertoli - facebook.com Vai su Facebook
Plures, al via nel 2026 impianto con Ai per il riciclo tessile - In occasione di Ecomondo, Lorenzo Perra, presidente di Plures, multiutility toscana attiva nei settori ambiente, energia e ac ... Da adnkronos.com
Plures, a Prato il primo impianto italiano con IA per il riciclo tessile - Il cronoprogramma è pienamente rispettato e il Textile Hub di Prato entra nella sua fase decisiva. Riporta corrierediarezzo.it
Revet (Gruppo Plures) avvia la seconda linea di produzione dell’impianto di riciclo plastiche post-consumo a Pontedera - Un investimento da quasi 11 milioni di euro che raddoppia la capacità produttiva di granulo riciclato ottenuto dagli imballaggi raccolti in modo differenziato sul territorio ... Lo riporta msn.com