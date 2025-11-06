Plures al via nel 2026 impianto con Ai per il riciclo tessile

(Adnkronos) – Innovazione e sostenibilità si incontrano nel cuore del distretto pratese. In occasione di Ecomondo, Lorenzo Perra, presidente di Plures, multiutility toscana attiva nei settori ambiente, energia e acqua, ha annunciato che dal 1° dicembre inizierà la posa delle linee impiantistiche del Textile Hub di Prato, il primo impianto in Italia a utilizzare intelligenza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com