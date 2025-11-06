playbrary weekend 2025 una settimana dedicata al tema del gioco come esperienza educativa e inclusiva

Dal 19 al 23 novembre 2025, la Biblioteca civica “Rita Levi-Montalcini” di Dalmine ospita “ Playbrary Weekend 2025 – La biblioteca in gioco “, una settimana interamente dedicata al tema del gioco come esperienza educativa, creativa e inclusiva. La rassegna propone un ricco programma di incontri, laboratori e momenti di sperimentazione, con l’obiettivo di valorizzare il gioco come strumento di conoscenza, relazione e cittadinanza attiva, in coerenza con la missione della biblioteca di promuovere una cultura accessibile e partecipata. Cinque giornate di eventi gratuiti pensati per bambini, famiglie, educatori, appassionati e cittadini: Mercoledì 19 novembre, ore 20:45 – Il gioco come strumento educativo – Laboratorio con Andrea Crawford, rivolto a genitori, insegnanti ed educatori. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

