PizzaUp celebra vent’anni di pensiero contemporaneo

Venezia ha ospitato la ventesima edizione di PizzaUp, il Simposio Tecnico Internazionale sulla Pizza Italiana Contemporanea ideato e organizzato da Petra Molino Quaglia. Dal 3 al 5 novembre, Ca’ Giustinian si è trasformata in un laboratorio di idee e relazioni, dove centoventi professionisti del settore hanno condiviso riflessioni, tecniche e visioni sul presente e sul futuro della pizza. Tre giornate di confronto aperto, in cui il pizzaiolo è stato riconosciuto come figura centrale nella filiera e nella società contemporanea. Un ruolo culturale e creativo, che si muove tra tradizione e nuovi approcci, memoria e futuro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

