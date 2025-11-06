Piano di pace per Gaza dubbi e certezze della seconda fase Scrive Mayer
L’attuazione della seconda fase del piano di pace di Trump è imminente. Oggi gli Stati Uniti hanno presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell’Onu che prevede il dispiegamento di una forza multinazionale (International Stabilization Force-ISF) nella Striscia di Gaza nonché le altre misure previste dai venti punti del piano per Gaza presentato dal presidente Donald Trump. Questo testo è stato discusso ieri a New York in un incontro a cui hanno partecipato i dieci membri non permanenti del Unsc nonché l’Egitto, il Qatar, l’Arabia Saudita la Turchia e gli Emirati. Non si conoscono, invece, ancora le posizioni della Cina e della Russia che hanno ciascuna il diritto di veto e che – è bene ricordarlo – anche dopo il 7 ottobre hanno continuato ad ospitare come se niente fosse successo delegazioni ufficiali di Hamas nei loro rispettivi ministeri degli Esteri. 🔗 Leggi su Formiche.net
