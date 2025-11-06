Perché quella del Grande Fratello non è una vera crisi di ascolti

La crisi di ascolti del Grande Fratello non è in realtà una vera crisi, poiché circa due milioni di tv sintonizzate significano comunque che una cospicua porzione di italiani brama osservare una trasmissione che è l’equivalente delle telecamere di sorveglianza di un centro commerciale, con la sola aggiunta, o forse aggravante, della conduzione di Simona Ventura. Non è sicuramente sintomo di una rinnovata pudicizia che induce a non spiare le persone nel segreto della loro vita, poiché non esiste più il segreto della vita di nessuno da quando siamo corsi incontro alle nostre catene, felici di autodenunciarci a quella specie di Stasi privatizzata che sono i social network. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché quella del Grande Fratello non è una vera crisi di ascolti

Argomenti simili trattati di recente

L'ex ministro della Cultura: "C'è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo" ? mdst.it/4hPU9tS - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, le pagelle della prima puntata: Super Simo fantastica (8), il ricordo di Taricone (7) - C’era tanta curiosità attorno a questa prima puntata, andata in onda lunedì 29 settembre, sia per la nuova conduzione di ... Riporta dilei.it

Grande Fratello, Giulia Soponariu: "Sono stata rapita". Intervengono gli autori - Poche ore dopo la diretta della prima puntata la concorrente Giulia Soponariu ha fatto una ... Lo riporta corrieredellosport.it

Sondaggi Grande Fratello, chi è il preferito e chi rischia l’eliminazione - Il Grande Fratello 2025, affidato quest’anno a Simona Ventura, è appena iniziato e già ha prodotto i primi verdetti non ufficiali. Come scrive dilei.it