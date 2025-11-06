Perché la sentenza per Alessia Pifferi non avrà alcuna conseguenza sul processo per le psicologhe indagate

La sentenza di ieri che ha ridotto a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia Diana nel Milanese, non dovrebbe avere alcuna ripercussione sul secondo filone di indagine, il cosiddetto Pifferi Bis, per il quale sono indagate quattro psicologhe del carcere San Vittore e l'avvocata che difende Pifferi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

34 coltellate al padre non per "odio o rabbia", ma perché si è difeso, e ha difeso la madre, "fino a che il pericolo non era finito". Così la sentenza della Cassazione ha reso definitiva l'#assoluzione per Alex Cotoia che nel 2020 a soli 18 anni era stato accusato d - facebook.com Vai su Facebook

Perché la sentenza per Alessia Pifferi non avrà alcuna conseguenza sul processo per le psicologhe indagate - La sentenza di ieri che ha ridotto a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia Diana nel Milanese, non dovrebbe avere ... Scrive fanpage.it

Alessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. L'ira della sorella: «Non è giustizia» - Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Secondo leggo.it

Alessia Pifferi, attesa per la sentenza d'appello. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace» - Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano per decidere sulla sentenza del processo a carico di Alessia Pifferi, condannata in ... Riporta leggo.it