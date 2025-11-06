Perché la sentenza per Alessia Pifferi non avrà alcuna conseguenza sul processo per le psicologhe indagate

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sentenza di ieri che ha ridotto a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia Diana nel Milanese, non dovrebbe avere alcuna ripercussione sul secondo filone di indagine, il cosiddetto Pifferi Bis, per il quale sono indagate quattro psicologhe del carcere San Vittore e l'avvocata che difende Pifferi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

perch233 sentenza alessia pifferiPerché la sentenza per Alessia Pifferi non avrà alcuna conseguenza sul processo per le psicologhe indagate - La sentenza di ieri che ha ridotto a 24 anni la pena per Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia Diana nel Milanese, non dovrebbe avere ... Scrive fanpage.it

perch233 sentenza alessia pifferiAlessia Pifferi, niente più ergastolo: la condanna ridotta a 24 anni in appello. L'ira della sorella: «Non è giustizia» - Alessia Pifferi è stata condannata in secondo grado a 24 anni per l'omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel luglio del 2022. Secondo leggo.it

perch233 sentenza alessia pifferiAlessia Pifferi, attesa per la sentenza d'appello. La sorella: «Spero che Diana possa andare in pace» - Si sono ritirati in camera di consiglio i giudici della Corte d’Assise d’appello di Milano per decidere sulla sentenza del processo a carico di Alessia Pifferi, condannata in ... Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Sentenza Alessia Pifferi