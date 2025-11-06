Per Rrahmani in arrivo rinnovo con ritocco dell’ingaggio

Forzazzurri.net | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In dirittura di arrivo il rinnovo per il difensore kosovaro. Accordo vicinissimo per il rinnovo del contratto per il difensore azzurro Amir Rrahmani. Secondo la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

per rrahmani in arrivo rinnovo con ritocco dell8217ingaggio

© Forzazzurri.net - Per Rrahmani in arrivo rinnovo con ritocco dell’ingaggio

Altre letture consigliate

rrahmani arrivo rinnovo ritoccoPer Rrahmani in arrivo rinnovo con ritocco dell’ingaggio - Accordo vicinissimo per il rinnovo del contratto per il difensore azzurro Amir Rrahmani. Riporta forzazzurri.net

rrahmani arrivo rinnovo ritoccoRinnovo e sostanzioso aumento in arrivo per Rrahmani: i dettagli - Lo scrive il portale Tuttomercatoweb, che spiega che il difensore kosovaro vedrà il suo ingaggio salire dagli attuali ... Come scrive tuttonapoli.net

rrahmani arrivo rinnovo ritoccoTMW - Napoli, ritocco dell'ingaggio per Rrahmani: arriverà a percepire 4 milioni netti - Il difensore kosovaro passerà dai 2,5 milioni di euro che percepisce a 4 milioni, con una scadenza però ravvicinata. Segnala napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Rrahmani Arrivo Rinnovo Ritocco