per i new orlens pelicans va sempre peggio

In un fantabasket di tipo dynasty a cui ho il piacere di partecipare ormai da quasi sei anni, è stato coniato un termine tecnico per quella tipologia di squadre che si ritrovano alla fine delle classifiche ma senza un particolare costrutto. La SDMCNT, acronimo di “squadra-di-mer**-che-non-tanka” è una squadra che suo malgrado si ritrova in posizione di tanking, per i meno esperti di NBA chi si trova volontariamente a fare schifo per una scelta al Draft buona, senza però aver programmato la sua stagione in questo senso. Il 25 giugno 2025 i New Orleans Pelicans, guidati dal nuovo presidente Joe Dumars, hanno scambiato la propria prima scelta 2026 non protetta e la #23 del Draft 2025 per salire alla #13 e scegliere Derik Queen. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

