Per i New Orleans Pelicans va sempre peggio

Ultimouomo.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un fantabasket di tipo dynasty a cui ho il piacere di partecipare ormai da quasi sei anni, è stato coniato un termine tecnico per quella tipologia di squadre che si ritrovano alla fine delle classifiche ma senza un particolare costrutto. La SDMCNT, acronimo di “squadra-di-mer**-che-non-tanka” è una squadra che suo malgrado si ritrova in posizione di tanking, per i meno esperti di NBA chi si trova volontariamente a fare schifo per una scelta al Draft buona, senza però aver programmato la sua stagione in questo senso. Il 25 giugno 2025 i New Orleans Pelicans, guidati dal nuovo presidente Joe Dumars, hanno scambiato la propria prima scelta 2026 non protetta e la #23 del Draft 2025 per salire alla #13 e scegliere Derik Queen. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

per i new orleans pelicans va sempre peggio

© Ultimouomo.com - Per i New Orleans Pelicans va sempre peggio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

new orleans pelicans peggioI Pelicans tornano alla vittoria grazie a un finale da brividi contro gli Hornets - Finalmente, i New Orleans Pelicans hanno sbloccato il loro conto vittorie in questa stagione NBA. Secondo pianetabasket.com

Memphis Grizzlies vs New Orleans Pelicans final score: Ja Morant scores 35 in season-opening win - The Memphis Grizzlies led by two points, and the shot clock was winding down with less than 40 seconds remaining. Da sports.yahoo.com

Dove guardare Nuggets-Pelicans: streaming gratis, diretta TV e formazioni - New Orleans Pelicans in streaming gratis e diretta TV: scopri dove vedere la partita di NBA 2026 live su Bet365 con formazionI ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: New Orleans Pelicans Peggio