Pensione arriva il bonus di Natale | data importo e a chi spetta
Un assegno più pesante del solito arriverà per molti pensionati italiani con la mensilità di dicembre. Prima di Natale, infatti, l’Inps accrediterà un bonus da 154,94 euro: un’integrazione economica introdotta dalla legge finanziaria del 2001 e confermata anche per quest’anno. Un importo modesto, certo, ma che per chi vive con trattamenti minimi può fare la differenza tra una spesa rinviata e un pasto in più da condividere durante le festività. In un contesto di inflazione ancora non del tutto riassorbita e di prezzi che restano alti per generi alimentari ed energia, ogni sostegno assume un valore concreto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
