Vailate (Cremona) – L’obiettivo è chiaro e condiviso: portare i camion a transitare fuori dai rispettivi centri abitati. Ecco allora le amministrazioni comunali di Vailate e di Misano siglare un protocollo d’intesa (documento che non vincola ma che dà un indirizzo preciso) per la realizzazione di una bretella sulla quale convogliare il passaggio del traffico pesante, annoso problema che riguarda entrambi i paesi e che causa disagi per la circolazione non privi di pericoli, vista la capienza dei mezzi pesanti in transito. La nuova strada, di collegamento fra la zona artigianale a nord-est del paese e la Sp2, secondo il progetto verrebbe realizzata interamente in territorio vailatese, su un’area a est del centro abitato (mentre la circonvallazione che porta alla Rivoltana circonda il paese a ovest), a confine con il comune di Misano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Patto sulla bretella: Vailate e Misano deviano i camion