Parent training laboratori per bambini e torneo di calcio | al via le attività dell’associazione Le forme di Enrico Odv

Una sede tutta nuova, incontri per i genitori, laboratori e gite per i bambini, un torneo di calcio e molto altro ancora. Ad appena tre mesi dalla sua nascita, entrano nel vivo le prime attività dell’Associazione “Le forme di Enrico ODV”, creata a Palermo da una coppia coraggiosa che ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Cari Genitori, appuntamento da non perdere! Il 30 ottobre alle ore 16:00 vi aspettiamo per un nuovo incontro del nostro *Parent Training* Parleremo di un tema centrale per la crescita dei vostri figli: il linguaggio in tutte le sue forme, analizzato attraverso

