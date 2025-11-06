Papa Giovanni XXIII Chryssoula Tzialla è la nuova direttrice della patologia neonatale

Bergamo. Neonatologa con una consolidata esperienza clinica, gestionale e scientifica, Chryssoula Tzialla da inizio novembre è a Bergamo ed ha assunto l’incarico di Direttrice della Patologia Neonatale dell’ASST Papa Giovanni XXIII. Tzialla ha una competenza riconosciuta nella gestione dei neonati critici, in particolare dei pretermine estremi e dei pazienti affetti da patologie complesse. Nata in Grecia, ad Atene, ha studiato medicina all’Università di Pavia. Dopo la specializzazione in ambito pediatrico ha prestato servizio per tre anni nell’Unità di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale all’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

