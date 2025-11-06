Palco d' Autore la finale nazionale alla Tana del Blasco

Salernotoday.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento con la finale nazionale della VI edizione di "Palco d'Autore". L'evento si terrà domenica 9 novembre 2025 presso il locale "Tana del Blasco" a Salerno.Durante la serata, ideata da Tino Coppola e promossa da Bit & Sound Music, si esibiranno i 15 artisti finalisti selezionati: Aurora. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

palco d autore finale"Palco d'Autore", la finale nazionale alla Tana del Blasco - L'evento si terrà domenica 9 novembre 2025 presso il locale "Tana del Blasco" a Salerno. Secondo salernotoday.it

palco d autore finaleSalerno, Palco d’Autore 2025: 15 finalisti in gara il 9 novembre - Appuntamento con la grande musica d'autore italiana domenica 9 novembre 2025 alla "Tana del Blasco" di Salerno, dove si svolgerà la finale nazionale della ... Secondo zon.it

palco d autore finaleCamerino, palco d’autore. Presentata la nuova stagione all’Auditorium Benedetto XIII, la prosa tra realismo e ironia - La vita di coppia, tra realismo e ironia, rivelazioni e incomprensioni, è al centro del cartellone di prosa 2025/2026 di Camerino. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Palco D Autore Finale