Pagelle Marsiglia Atalanta ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League | ecco le valutazioni

Calcionews24.com | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della squadra di Juric e De Zerbi. Le valutazioni del match del Velodrome La sfida della quarta giornata di League Phase della massima competizione europea, tra Marsiglia e Atalanta termina 0-1. Vittoria di misura dei nerazzurri, ecco i voti della sfida: Marsiglia-Atalanta è stata una partita con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle marsiglia atalanta ecco i top e flop della sfida di champions league ecco le valutazioni

© Calcionews24.com - Pagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League: ecco le valutazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

pagelle marsiglia atalanta topPagelle Marsiglia Atalanta, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League: ecco le valutazioni - Le valutazioni del match del Velodrome La sfida della quarta giornata di League Phase della massima competizione europe ... Scrive calcionews24.com

pagelle marsiglia atalanta topPagelle di Marsiglia-Atalanta: Samardzic salva Juric, male De Ketelaere. Ahanor è dappertutto - Le pagelle della sfida di Champions League tra Marsiglia e Atalanta: Samardzic decisivo nel finale con un gol capolavoro, inutili le polemiche di De Zerbi ... Riporta sport.virgilio.it

pagelle marsiglia atalanta topMarsiglia-Atalanta 0-1, le pagelle: Samardzic bello di notte. Ahanor, che personalità - 90' Samardzic MARSIGLIA (pagelle a cura di Paolo Lora Lamia) Rulli 7 - Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Marsiglia Atalanta Top