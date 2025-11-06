Pagelle Inter Kairat Dumfries colpevole sul gol subito | i voti del Corriere dello Sport
Inter News 24 ai nerazzurri dopo il match di ieri in Champions League. Nonostante la quarta vittoria consecutiva in Champions League, che vale la vetta a punteggio pieno, il Corriere dello Sport non fa sconti all’Inter nelle pagelle post-Kairat Almaty. La prestazione sottotono e la sofferenza contro un avversario sulla carta inferiore si riflettono in voti tutt’altro che esaltanti per la squadra di Cristian Chivu, che si salva con un 6 di stima. I migliori: Lautaro e Carlos Augusto decisivi. A trascinare la Beneamata sono i due marcatori, entrambi promossi. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Pagelle #Inter: #Bonny indolente, #Thuram fa il tagliando. A #Frattesi non gliene riesce una - X Vai su X
Pagelle Inter: Bonny indolente, Thuram fa il tagliando. A Frattesi non gliene riesce una - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Inter: Bonny indolente, Thuram fa il tagliando. A Frattesi non gliene riesce una - 5 In un primo tempo un po’ così, di sorrisi ne tira fuori solo uno, per Chivu, dopo aver sbloccato il match. Secondo tuttosport.com
Pagelle LIVE Inter-Kairat: voti e giudizi - Dopo tre netti successi in fila nel corso di questa Champions League, l’Inter ospita il Kairat a San Siro con l’obiettivo di salire a quota 12 punti per tenere la vetta della classifica. Da passioneinter.com
Inter – Kairat Almaty, le pagelle: segnali da Barella. Delude Frattesi - Kairat, quarta giornata della fase campionato di Champions League, decisa dai gol di Lautaro e Carlos Augusto ... milano.cityrumors.it scrive