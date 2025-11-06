Pagelle Inter Kairat | chance sprecata per Frattesi Lautaro torna al gol e può sorridere

Pagelle Inter Kairat. L’Inter di Cristian Chivu prosegue la sua marcia in Champions: una vittoria di carattere e maturità, arrivata al termine di una gara non brillante ma gestita con lucidità. I nerazzurri piegano l’avversario con il gol decisivo di Carlos Augusto e il ritorno al gol di Lautaro Martinez, confermando la solidità di un gruppo che sa vincere anche senza spettacolo. Ecco le pagelle. Pagelle Inter Kairat: i voti dei nerazzurri. Sommer 6 – Serata tranquilla. Interventi essenziali ma puntuali, in particolare su un tiro-cross velenoso di Edmilson. Non può nulla sulla rete di Arad. Bisseck 6 – Alterna momenti di forza fisica e piccole disattenzioni, ma dimostra maturità crescente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it