Pafos che impresa! Batte il Villarreal e fa la storia | gli highlights

Una notte storica per il Pafos che ottiene la sua prima vittoria in Champions League battendo incredibilmente il Villarreal per 1-0. L'inerzia del primo tempo è tutta in favore degli spagnoli, ma appena rientrati dall'intervallo sono sorpresi dallo stacco di Luckassen su calcio d'angolo che decide l'incontro. Un successo che ribalta ogni pronostico della vigilia, a conferma di quanto il calcio possa essere imprevedibile. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pafos, che impresa! Batte il Villarreal e fa la storia: gli highlights

