Padova ritrovato l' erede del dj svedese | riceverà il patrimonio del padre mai conosciuto

È una storia che ha il sapore di una favola moderna, fatta di distanze, ricordi e coincidenze che sfidano il tempo. Dopo settant’anni di silenzio, Marco, 67 anni, padovano, ha scoperto di essere il figlio mai riconosciuto di un dj svedese morto di Covid nel 2021. Il padre, Malcolm, uno dei primi disc jockey di colore della storia svedese, lo aveva cercato per tutta la vita, senza riuscire a trovarlo. Prima di morire, aveva deciso di nominarlo erede del suo patrimonio, lasciando scritto nel testamento che il suo ultimo desiderio era incontrare quel bambino avuto tanti anni prima con una giovane italiana conosciuta a Londra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

