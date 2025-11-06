Padova mercato auto in frenata anche ad ottobre | immatricolato a -1,68%
Il mercato dell’auto in provincia di Padova continua a frenare. A ottobre le immatricolazioni sono state 1.878, contro le 1.910 dello stesso mese del 2024: una flessione dell’1,68%. Un dato in linea con l’andamento nazionale (-0,6%) ma in controtendenza rispetto al Veneto, che segna invece un +4. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
