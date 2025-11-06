Osservatorio Italia

Il saccheggio nelle cave cresce a canoni irrisori In sette regioni italiane non esiste un piano delle attività estrattive, mentre l’intero comparto è ancora regolato da un Regio decreto del . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Osservatorio Italia

Argomenti simili trattati di recente

Il bilancio degli infortuni mortali sul lavoro in Italia resta drammaticamente alto: tra gennaio e settembre 2025, per l'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, sono stati 784 i decessi sul lavoro, 8 in più del 2024. Ascolta su Radio Onda d - facebook.com Vai su Facebook

Sempre meno acquisti in Italia, calo del 26% a ottobre: il più basso dal 2025 - Le intenzioni d’acquisto degli italiani registrano un crollo del 26% con un generale peggioramento della fiducia nel futuro ... Si legge su quifinanza.it

Nasce l'osservatorio Blue Economy di Intesa Sanpaolo-Bocconi - Il capitale naturale blu e la mobilità sostenibile sono al centro delle due prime ricerche del Blue Economy Monitor di Intesa Sanpaolo e Sda Bocconi School of Management, presentate a Milano. Secondo msn.com

Alla Camera la petizione “Stop alla disinformazione climatica”: 18.600 firme per chiedere un Osservatorio indipendente - Per un’informazione responsabile”, presentata la settimana scorsa nella Sala Stampa della Camera dei Deputat ... Secondo ilfattoquotidiano.it