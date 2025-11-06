Ospitalità sostenibile | come le forniture green stanno trasformando l’hotellerie italiana

Il mercato dell’hospitality italiana sta vivendo una rivoluzione silenziosa ma inarrestabile. Nelle camere degli alberghi, dai boutique hotel delle città d’arte alle strutture balneari della riviera adriatica, sta cambiando il modo stesso di concepire l’accoglienza. Non si tratta solo di una questione estetica o di marketing: la sostenibilità ambientale è diventata un parametro decisivo nelle scelte dei viaggiatori, soprattutto quelli delle nuove generazioni. Le certificazioni ESG non sono più un optional per gli albergatori che guardano al futuro, ma rappresentano un passaporto necessario per restare competitivi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ospitalità sostenibile: come le forniture green stanno trasformando l’hotellerie italiana

Altri contenuti sullo stesso argomento

! Dal 13 al 16 ottobre ci trovi qui, insieme ad , per parlare di mobilità sostenibile e ospitalità del futuro. Fiera Hotel è il punto di riferimento per il settore alberghiero nel Nord-Est d’Italia — un’occasione perfetta per i - facebook.com Vai su Facebook

Contratto TenarisDalmine-Axpo per la fornitura di energia green - TenarisDalmine e Axpo Italia hanno sottoscritto un contratto della durata di 7 anni, che prevede la fornitura a TenarisDalmine da parte di Axpo di 15 GWh all’anno di energia verde certificata. Si legge su primaonline.it

Mercato luce e gas sempre più green: la fornitura che mette al centro la sostenibilità - Un modello di business composto da tante attività, tutte in linea con i principi di crescita sostenibile della ... Segnala lastampa.it

Sostenibilità: utenti in rete bocciano il Green Deal e chiedono soluzioni concrete - Scetticismo verso le strategie UE in materia di ambiente, preoccupazione per le conseguenze sull’economia della transizione green e un messaggio rivolto a istituzioni e imprese: la sostenibilità non ... Da adnkronos.com