Osimhen da urlo | tripletta ad Amsterdam contro l’Ajax e vetta solitaria nella classifica marcatori di Champions! I numeri dell’ex obiettivo Juve

Osimhen da urlo: l’ex obiettivo Juve trascina il Galatasaray con una tripletta ad Amsterdam, vola a 6 gol ed è il capocannoniere della Champions. Un’altra notte da fenomeno, l’ennesima dimostrazione del suo valore assoluto sul palcoscenico più prestigioso. Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano e in passato obiettivo di calciomercato Juve, è stato l’assoluto protagonista della serata europea. Con una formidabile tripletta segnata all’ Ajax ad Amsterdam, ha trascinato il suo Galatasaray a una vittoria importantissima, blindando un risultato storico per il club turco. QUI: CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: LA POSIZIONE DELLA JUVE Osimhen: la notte da record in Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

