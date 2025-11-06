Orta di Atella anni di abusi e minacce | va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno

Donna vessata e minacciata per anni, trova il coraggio di denunciare il suo compagno. Nel pomeriggio una donna residente a Orta di Atella, nel Casertano, si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere querela contro il proprio convivente, accusandolo di atti persecutori, aggressioni fisiche e gravi minacce che, secondo quanto riferito, andavano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

