Orta di Atella anni di abusi e minacce | va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno

Teleclubitalia.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donna vessata e minacciata per anni, trova il coraggio di denunciare il suo compagno. Nel pomeriggio una donna residente a Orta di Atella, nel Casertano, si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere querela contro il proprio convivente, accusandolo di atti persecutori, aggressioni fisiche e gravi minacce che, secondo quanto riferito, andavano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

orta di atella anni di abusi e minacce va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno

© Teleclubitalia.it - Orta di Atella, anni di abusi e minacce: va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno

Altre letture consigliate

orta atella anni abusiOrta di Atella, denuncia il compagno per anni di violenze: attivato il Codice Rosso - Ha trovato il coraggio di denunciare dopo anni di silenzi e sofferenze. Scrive pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Orta Atella Anni Abusi