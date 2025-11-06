Orta di Atella anni di abusi e minacce | va dai carabinieri e trova il coraggio di denunciare compagno
Donna vessata e minacciata per anni, trova il coraggio di denunciare il suo compagno. Nel pomeriggio una donna residente a Orta di Atella, nel Casertano, si è recata presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere querela contro il proprio convivente, accusandolo di atti persecutori, aggressioni fisiche e gravi minacce che, secondo quanto riferito, andavano . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Altre letture consigliate
Un’altra tappa importante del nostro percorso Ieri abbiamo inaugurato il Comitato di Orta di Atella: un luogo di incontro, ascolto e partecipazione. Grazie a tutti per la presenza e l’entusiasmo! Sempre dalla stessa parte… la vostra, anche in regione! #Marcell - facebook.com Vai su Facebook
Orta di Atella, denuncia il compagno per anni di violenze: attivato il Codice Rosso - Ha trovato il coraggio di denunciare dopo anni di silenzi e sofferenze. Scrive pupia.tv