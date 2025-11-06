Merate (Lecco) – I “r-innovatori” della brianzola Opiquad hanno conquistato gl i Stati Uniti. Hanno acquisto gli asset della Divisione Wholesale Business di RTA, operatore di telecomunicazioni con sede in Texas specializzato in infrastrutture di rete in fibra e wireless. Hanno acquisito l’intera infrastruttura di rete, i circuiti wave e fiber che interconnettono 14 principali data center, e tutte le relazioni associate con clienti, fornitori e partner commerciali. È un’acquisizione strategica perché RTA serve oltre 80 Internet Service Providerin in tutto il territorio statunitense. Ora Opiquad è presente in tutte e quattro le principali regioni statunitensi: Eastern, Midwest, Mountain e Pacific. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Opiquad connette gli Stati Uniti: il colosso della qualità digitale