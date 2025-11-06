Omicidio di Giulia Cecchettin ergastolo definitivo per Turetta | anche la procura rinuncia all’appello

Venezia, 6 novembre 2025 – Dopo la rinuncia dello stesso Filippo Turetta, anche la Procura della Corte d'Appello di Venezia annuncia che non intende impugnare la condanna all’ ergastolo inflitto in primo grado al ragazzo padovano per l’omicidio di Giulia Cecchettin. Lo annunciano i legali della famiglia Cecchettin, gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, cui è stata comunicata la decisione. Di fatto, la decisione chiude la vicenda processuale, per cui il 14 novembre prossimo è prevista la prima udienza di secondo grado, anche alla luce della rinuncia ai motivi di appello di Filippo Turetta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

