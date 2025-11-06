Omicidio Cecchettin niente appello per Turetta La procura generale rinuncia
Si ferma all’ ergastolo in primo grado l’iter giudiziario relativo all’omicidio di Giulia Cecchettin. Attraverso una nota dei legali della famiglia della 22enne uccisa l’11 novembre 2023, viene reso noto che la Procura generale presso la corte d’ appello di Venezia ha rinunciato all’impugnazione della condanna di Filippo Turetta, cui un anno fa è stato comminato l’ergastolo. Lo stesso condannato aveva rinunciato al secondo grado, per parte sua, nelle scorse settimane. “ Una scelta - scrivono gli avvocati della famiglia Cecchettin Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani - che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
