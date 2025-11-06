Omicidio Cecchettin niente appello per Turetta La procura generale rinuncia

Ilgiornale.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si ferma all’ ergastolo in primo grado l’iter giudiziario relativo all’omicidio di Giulia Cecchettin. Attraverso una nota dei legali della famiglia della 22enne uccisa l’11 novembre 2023, viene reso noto che la Procura generale presso la corte d’ appello di Venezia ha rinunciato all’impugnazione della condanna di Filippo Turetta, cui un anno fa è stato comminato l’ergastolo. Lo stesso condannato aveva rinunciato al secondo grado, per parte sua, nelle scorse settimane. “ Una scelta - scrivono gli avvocati della famiglia Cecchettin Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani - che, a seguito della rinuncia all’appello da parte dell’imputato Filippo Turetta, riteniamo coerente, giusta e pienamente condivisibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

omicidio cecchettin niente appello per turetta la procura generale rinuncia

© Ilgiornale.it - Omicidio Cecchettin, niente appello per Turetta. La procura generale rinuncia

Scopri altri approfondimenti

omicidio cecchettin appello turettaOmicidio di Giulia Cecchettin, ergastolo definitivo per Turetta: anche la procura rinuncia all’appello - La decisione dell’accusa segue quella del giovane che aveva scelto di rinunciare al processo di secondo grado con “sincero pentimento” ... Secondo ilrestodelcarlino.it

omicidio cecchettin appello turettaOmicidio Cecchettin, la Procura Generale rinuncia all'appello per Turetta. L'ergastolo è definitivo - La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia ha deciso di rinunciare all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di ... Come scrive iltempo.it

omicidio cecchettin appello turettaOmicidio Cecchettin, anche la Procura generale rinuncia all’appello per Turetta: cosa succede adesso - La Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia rinuncia all'impugnazione contro la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta: ora non resta ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Cecchettin Appello Turetta