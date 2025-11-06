Omicidio Cecchettin la procura generale rinuncia all’appello per Turetta | ergastolo sarà definitivo
(Adnkronos) – La Procura generale della Corte d’Appello di Venezia ha rinunciato a ricorrere in appello contro la sentenza di Filippo Turetta. Una scelta che, dopo la rinuncia da parte dell’imputato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, rende di fatto definitiva la sentenza di primo grado. Dopo la scelta inusuale di Turetta, oggi arriva . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
