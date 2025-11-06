Oltre 120 punti luce spenti nel centro storico | Situazione vergognosa
Centoventi punti luce spenti nel centro storico. È la denuncia di Gioacchino Tramuto, residente della zona, che ha segnalato la situazione dopo un sopralluogo personale. I disservizi principali si registrano in via Gioacchino Rossini, dove su sette punti luce solo due sono accesi, in via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
