Olimpiadi Milano-Cortina 2026 gip invia a Consulta decreto governo su qualifica Fondazione come ente di diritto privato | Si valuti illegittimità
Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana: “I magistrati stanno cercando di mettere delle zeppe in un'organizzazione che sta funzionando e sta dando risposte eccellenti” La giudice per le indagini preliminari di Milano, Patrizia Nobile, ha sollevato d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
