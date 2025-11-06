Nuovo servizio di manutenzione e pulizia per le piazze del progetto Catania Spazio Sport

Cataniatoday.it | 6 nov 2025

Le 18 piazze e le aree attrezzate del progettoCatania Spazio Sport”, avranno presto un servizio di manutenzione dedicato e riconoscibile.  Il servizio, proposto dall’assessore Sergio Parisi e approvato dalla giunta comunale sarà finanziato con 300 mila euro provenienti dal gettito della tassa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

