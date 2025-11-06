Nuovi volti vecchie nevrosi e tanta ironia | la terza stagione di Call my agent arriva su Sky e NOW con Hunziker Leone e Argentero pronti a prendersi in giro

( a skanews) – Agenti, talent e tutte le nevrosi del mondo del cinema tornano dal 14 novembre su Sky e in streaming su NOW con la terza stagione di Call my agent. Questa volta a dar del filo da torcere agli agguerriti agenti dell’agenzia CMA ci saranno Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, Miriam Leone, Ficarra e Picone, il cast della serie di Romanzo criminale e Luca Argentero, che in una delle sei puntate sogna solo di sparire dal mondo dello spettacolo. “Call my agent – Italia”: cast, attori e personaggi della serie. guarda le foto Tutti questi personaggi hanno accettato di interpretare se stessi, prendersi in giro, giocare sulle proprie debolezze, come spiegano lo sceneggiatore Federico Baccomo e il regista Simone Spada. 🔗 Leggi su Iodonna.it

