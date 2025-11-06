Nuovi collegamenti in quota strada per i Piani d’Erna | patto Lecco-Morterone
Lecco – Una strada oltre la neve che non c’è più, per rilanciare i Piani d’Erna. È la strada agro-silvo pastorale tra i Piani d’Erna appunto a Lecco e Morterone, il paese più piccolo d’Italia, passando dalla Val Boazzo, una delle ultime aree ancora selvagge e incontaminate della zona, dove nidificano pure le aquile reali. La mulattiera è in fase di progettazione. Servirà ai pochi che ai Piani d’Erna abitano tutto l’anno, a quanti gestiscono le poche attività commerciali rimaste piuttosto che aziende agricole e affini, ma anche ai soccorritori in caso di stop alla funivia, l’unico collegamento attuale, e ad altri addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
? Nuovi collegamenti giornalieri con tariffe promozionali. Potenziate anche le tratte internazionali Clicca qui per leggere l'articolo completo https://www.youtvrs.it/aeroporto-di-ancona-espande-le-rotte-voli-diretti-per-roma-e-milano/ #tvrs #youtvrs #anc - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi collegamenti in quota, strada per i Piani d’Erna: patto Lecco-Morterone - Non potranno utilizzarla turisti, escursionisti e i villeggianti. Come scrive ilgiorno.it
Nuovi reperti scoperti nel bunker Quota 90 di Montecchio - Il bunker Quota 90 di Montecchio di Vallefoglia, in occasione della Pasqua, ha svelato nuovi reperti nel corso delle visite, recentemente riscoperti grazie alla collaborazione di Bruno Olivi, ... Riporta ansa.it