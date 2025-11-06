Lecco – Una strada oltre la neve che non c’è più, per rilanciare i Piani d’Erna. È la strada agro-silvo pastorale tra i Piani d’Erna appunto a Lecco e Morterone, il paese più piccolo d’Italia, passando dalla Val Boazzo, una delle ultime aree ancora selvagge e incontaminate della zona, dove nidificano pure le aquile reali. La mulattiera è in fase di progettazione. Servirà ai pochi che ai Piani d’Erna abitano tutto l’anno, a quanti gestiscono le poche attività commerciali rimaste piuttosto che aziende agricole e affini, ma anche ai soccorritori in caso di stop alla funivia, l’unico collegamento attuale, e ad altri addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi collegamenti in quota, strada per i Piani d’Erna: patto Lecco-Morterone