Nuova tassa sulle banche e le assicurazioni la previsione di Giorgetti | Ci aspettiamo dieci miliardi in tre anni

Today.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo si attende un "importante contributo" da banche e assicurazioni: "circa 10 miliardi" nei prossimi tre anni. La stima è stata fornita in Parlamento da Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia e delle finanze è stato audito sulla manovra 2026 e ha difeso - ancora una volta - la. 🔗 Leggi su Today.it

