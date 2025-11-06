Nuova tassa sulle banche e le assicurazioni la previsione di Giorgetti | Ci aspettiamo dieci miliardi in tre anni
Il governo si attende un "importante contributo" da banche e assicurazioni: "circa 10 miliardi" nei prossimi tre anni. La stima è stata fornita in Parlamento da Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia e delle finanze è stato audito sulla manovra 2026 e ha difeso - ancora una volta - la. 🔗 Leggi su Today.it
